福特六和汽車生產線結束10月為期一周的暑休後，拉高新車產能，逐步縮短消費者下訂候車時間，於11月達成新車掛牌3,455輛的成績，創今年度新高，單月品牌市占率達7.5％，較去年同期成長近六成。

福特六和指出，國產休旅車Kuga在11月月交車1,949輛，創該車型歷來單月最佳成績，拿下國產中型休旅車銷售冠軍。中型房車Focus於11月銷售達1,217輛，同級車市占率逼近兩成。

(工商 )