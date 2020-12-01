福特六和汽車11月新車領牌3,455輛 創今年度新高 22:312020/12/01 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福特六和汽車生產線結束10月為期一周的暑休後，拉高新車產能，逐步縮短消費者下訂候車時間，於11月達成新車掛牌3,455輛的成績，創今年度新高，單月品牌市占率達7.5％，較去年同期成長近六成。 福特六和指出，國產休旅車Kuga在11月月交車1,949輛，創該車型歷來單月最佳成績，拿下國產中型休旅車銷售冠軍。中型房車Focus於11月銷售達1,217輛，同級車市占率逼近兩成。 (工商 ) #國產 #新車 #福特六和汽車 #創今 #成績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央公園6日啟用 中市警將實施交通疏導管制 14:482020/12/01 生活 陸11月製造業PMI 逾3年新高 04:102020/12/01 全球財經 房市熱！六都11月買賣移轉攀59個月新高 15:412020/12/01 財經 盧秀燕期中考 幸福指數民調 台中市搶進六都第三 16:132020/12/01 政治 《傳產》打房前買滿 台北、台中11月交易創59月新高 14:322020/12/01 財經 Ford十一月新車掛牌創年度新高 更多專屬優惠十二月登場 17:312020/12/01 汽車情報-優惠快訊 和泰汽車12月推「TOYOTA 傲視好禮大方送」活動 22:522020/12/01 財經 《汽車股》11月車市創紀錄 和泰車市占33.4％最威 13:062020/12/01 財經 《美股掃瞄》美股收黑 道瓊指數創史上最大月漲幅 11:252020/12/01 財經 《國際金融》歐股收跌 月線漲幅史上最大 11:252020/12/01 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 痛打一帶一路？ 川普下台前狂拉黑陸企 拜登卻躺槍 - 財經 不是V型復甦 是W型衰退？ 學者爆美元最恐怖跌幅 - 要聞 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 疫苗消息激勵 美股開盤大漲300點 Zoom股價狂瀉12％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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