男星朱孝天在2001年偶像劇《流星花園》飾演西門一角，當時和言承訓、周渝民、吳建豪組成男團F4，紅遍大街小巷，成為萬千少女們的男神，2016年和韓雯雯結婚升格人夫；近期廚藝精湛的朱孝天受邀擔任廚藝節目導師，但觀眾卻注意到41歲的他疑似中年發福，雙頰浮腫大叔樣，和當年男神外貌以大不同。

廚藝選秀節目《料理之王》開播話題不斷，還邀請F4成員朱孝天當其中一名導師，從朱孝天社群平台能發現他熱愛下廚，還出版過烹飪的著作，在節目中他不時展現出對料理的知識和技巧，不是說說而已讓觀眾眼睛為之一亮。

觀眾卻注意到41歲的朱孝天疑似中年發福，雙頰浮腫大叔樣，和當年男神外貌以大不同。(圖/ 摘自微博)

不過，節目播出後，網友們注意到的不是朱孝天對料理的專業，而是他崩壞的外型，鏡頭裡的他疑似中年發福，雙頰明顯圓潤，身材也像是又腫了一點，看起來像是住在隔壁的大叔，一些粉絲不禁感慨「昔日男神崩壞」。

其實朱孝天先前就曾針對身體忽胖忽瘦的問題回應，他表示自己罹患「纖維肌痛症」，才會有這些「無法控制」的狀況發生，但也盡量保持健康飲食和規律運動。

(中時新聞網)