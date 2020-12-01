奧萬大巴士翻車造成1死20傷慘劇，黃姓男子被拋出車外身亡，妻子肋骨斷11根，還在加護病房！死者家屬今日前往事故現場招魂，呼喊「爸！跟我回家。」場面哀悽。肇事林姓駕駛則由兒女陪同到地檢署應訊，她代替父親道歉，「真的不是故意這樣」，希望受傷乘客諒解。

罹難的黃姓男子家屬，下午回到翻車事故現場招魂。在道士陪同下，死者兒子手持招魂旛，下跪呼喊「爸爸！跟我回家」，以銅板代替擲茭確認後完成招魂儀式，場面哀悽令人鼻酸。 黃姓男子的兒子說，阿公阿嬤都還不知道這項消息，等到父親的遺體領回後，他再跟他們說；至於向旅行社追究責任部分，將在後事辦完後再打算。

肇事受傷的林姓駕駛，在3名子女陪同下出現在地檢署，顯得十分虛弱。他的大女兒認為這次翻車，可能是機械因素，「不然誰會想載那麼多人自撞，還讓自己受傷」。她也轉述父親的說法指出，當時上山車速約10到20公里，行經下坡路段突然發現「煞車煞不住，踩不到煞車」，父親趕緊拉手煞車，並向乘客大喊繫緊安全帶坐好，「同時一邊找什麼地方可讓車子停住」，以避免全車墜落山谷，從發現煞車失靈到翻車，過程約10秒

林姓駕駛女兒代替父親對受傷的乘客表達歉意。她說家中5名子女都是父親帶大，由於家境不佳，很擔心不知該如何面對接下來的善後處理。

(中時新聞網)