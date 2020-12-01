高市經發局日前在六合夜市辦理「辦桌免費吃」促銷活動，因「快閃、限量」內容讓市民感覺沒誠意，引發眾怒，市長陳其邁也直言連他都很不滿意，並將市府市場處處長調職。前高雄副市長葉匡時也對此提出個人看法，並為那些競競業業的優秀文官祝禱。

前高雄市新聞局長王淺秋1日在臉書貼文指出，陳其邁的不滿意度和滿意度結果創下低點，按常理而言，高雄現在新聞少的多，結果陳市長不只榮登台灣民意基金會最討厭的六都市長之首，在媒體調查市民的滿意度也最低，的確非常有意思。

對於六合夜市的「辦桌免費吃」被罵翻，陳其邁表示將懲處經發局官員，而經發局趕緊公佈資料強調活動是五月招標，又意圖甩鍋韓團隊。王淺秋認為，當時標案一場28萬的活動，本來就是「試吃促銷」，邁邁當了市長要宣傳成「辦桌免費吃」要怪誰呢？難道要懲處韓國瑜？

陳其邁六合夜市辦桌為何被罵翻 葉匡時爆2關鍵。(圖/葉匡時臉書)

對於經發局作為，也讓葉匡時看不下去，1日在臉書表示，「一個組織的人才極限，是被領導的私心所決定的。一個部門的人才極限，是被該部門主管的能力所決定的。他為過去在高雄市服務時，那些競競業業的優秀文官祝禱」。

(中時新聞網)