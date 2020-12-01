桃園市議員王浩宇日前在個人臉書PO文，指名家樂福販售的牛肉含有瘦肉精，結果引發軒然大波，事後他遭公開檢驗報告打臉；而罷王總部稱王此舉造成社會恐慌，已中壢警分局報案舉發涉嫌違反食安法及社維法。對此，退役少將于北辰在臉書PO照片並直言，「這是提油救火？不過換個角度～有你真好」。

後來王浩宇已刪除稱家樂福販售「含瘦肉精」美國無骨牛小排的文章，並引述媒體報導，家樂福美牛最近一次的實驗室檢驗結果「未檢出」；家樂福官方臉書發表「重大聲明」回應，「美國牛肉進口皆依國家規定，且須經海關報驗程序合格始能進口；本公司更採定期抽驗方式進行管控，近期抽檢結果瘦肉精均為未檢出，相關抽檢報告公布於網站」，並秀出SGS檢驗報告。

對此，于北辰在臉書狠酸，多幾個像王浩宇這種黨員，他認為行政院長蘇貞昌就混不下去了，忍不住說王浩宇的行為正是「提油救火」；他好奇地問，還是王浩宇其實在刷存在感？接著話鋒一轉，他則說「有你(王浩宇)真好...你可以再亂一點喔。」

對此，有網友則諷刺地說，「他嫌罷免票不夠多」、「 已經急了，到處亂咬...哈哈哈，報應要到了 」、「有豬隊友何須敵人」。

(中時新聞網)