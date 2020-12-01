視訊會議軟體Zoom 1日出爐的會計年度第三季（8至10月）業績再次超越市場預期，然而投資人逐漸擔心，俟新冠肺炎疫苗研發成功讓生活回復正軌後，Zoom能否維持疫情期間的強勁成長力道。

Zoom在1日美股盤後公布第三季業績，該季營收達7.77億美元，較一年前同期的1.67億美元暴增367％，增幅超越第二季的355％，亦遠遠優於華爾街預期的6.94億美元。

Zoom第三季淨利由一年前同期的220萬美元飆升至1.98億美元，輕鬆超越分析師預估的1.49億美元。

儘管Zoom第三季業績優於預期，但30日盤後股價卻大跌，原因之一是該季付費企業用戶增加速度不如疫情初期。

截至第三季，員工人數至少10人的企業客戶達433,700家，較前一季增加6.35萬。相較之下，Zoom在前兩季付費客戶各別激增逾10萬家。

雖然用戶數成長遞減在所難免，但還是引起投資人擔心，若是疫苗讓民眾不再受到新冠肺炎病毒威脅，Zoom可能無法維持防疫期間的高速成長率。

Nucleus Research分析師懷特（Trevor White）認為，Zoom在疫情期間的成功僅是曇花一現，該公司恐面臨大型對手的激烈競爭，微軟和谷歌等科技巨擘可能將其他商用產品與其視訊會議服務結合。

懷特指出，疫情激發的訊會議服務需求為Zoom帶來競爭優勢，但該優勢無法延續至經濟重啟之後。

展望報來，Zoom預估第四季（至2021年1月底止）營收將在8.06億至8.11億美元之間，調整後每股盈餘介於77至79美分，高於華爾街估計的營收7.28億美元和每股62美分。

甫於2019年上市的Zoom在疫情期間三度上修財測，預估本會計年度（至2021年1月底止）營收將在25.8億美元左右，高於先前估計的23.9億美元。

(工商 )