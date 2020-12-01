新冠肺炎疫情推升電商需求，2020年網購星期一的線上銷售額估計將創下美國史上最高紀錄。根據研究機構Adobe Analytics估計，網購星期一的線上交易金額估計在108億至127億美元之間，年增幅介於15％至35％。

Adobe在聲明稿中指出，太平洋標準時間上午8點至9點是網購交易最熱絡的時段，每分鐘的銷售額估計高達1,300萬美元。此外，網購星期一當天將近三成的銷售額發生在下午7點至11點之間，搶便宜的消費者終於火力全開，大肆採購。

值得一提的是，在網購星期一來臨之前，消費者已經在感恩節假期花了數十億美元購物。

根據Adobe統計，感恩節的線上銷售額達51億美元，年增21.5％；黑色星期五的網購金額達90億美元，較一年前揚升2％，不過低於Adobe預測的103億美元。黑五次日的「小型商家星期六」（Small Business Saturday）線上銷售額創下47億美元紀錄，年增幅超過30％。

Adobe指出，網購星期一折扣幅度最大的商品是電腦，平均折價幅度高達30％，電子產品價格降低26％，家電降價21％。

此外，消費者也逐漸透過智慧型手機網購。自年終購物旺季開跑以來，約有四成線上銷售額是透過手機下單。

新冠肺炎疫情期間，許多消費者改在網路購物，這股趨勢也延續至年終購物旺季。此外，零售商也提前推出優惠折扣，鼓勵消費者盡早採買，同時強化路邊取貨服務，緩解物流壓力。

電子商務平台Shopify總裁芬克史坦（Harley Finkelstein）指出，97％的消費者表示，年終購物旺季將在線上採購年節禮品。美國消費者在黑色星期五至網購星期一的支出金額，平均較2019年增加23％。

(工商 )