金價從5個月低點反彈逾1％ 22:422020/12/01 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走軟，加上原本疫苗喜訊可望帶動經濟迅速復甦的樂觀氣氛，被全球新冠疫情升溫驅散，黃金避險魅力回升，金價1日從前一交易日觸抵的5個月低點反彈逾1％。周二倫敦現貨金價攀漲1.5％，來到每盎司1,804.33美元；紐約期金漲1.6％，來到每盎司1,809.6美元。投資人湧進風險資產之下，金價周一挫至1,764.29美元，為7月2日來最低點，也創4年來最大單月跌幅。 (工商 ) #金價 #低點反彈 #每盎司 #走軟 #喜訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸製造業復甦 11月PMI升至52.1 04:102020/12/01 產業財經 愛妻一舉動感情升溫 小煜築愛巢「1個月秒懷孕」 21:212020/12/01 娛樂 教師逃兵3／買股前先研究5年K線圖 靠「溫公線」抓到低點 10:092020/12/01 財經 《商情》疫苗再傳捷報 打壓紐約期金跌至近5個月低點 11:252020/12/01 財經 財新11月公布 中國製造業PMI創10年高 10:492020/12/01 財經 《商情》空頭回補 激勵LME期銅漲逾7年高點 11:252020/12/01 財經 助視障朋友 臺銀推導盲犬認同卡 總統按讚 04:102020/12/01 產業特刊 需求走高 鉑金11月漲逾一成 04:102020/12/01 全球財經 《商情》預期需求提高 11月白金漲逾1成 16:142020/12/01 財經 多空呈現拉鋸 台股高檔整理 16:592020/12/01 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 痛打一帶一路？ 川普下台前狂拉黑陸企 拜登卻躺槍 - 財經 不是V型復甦 是W型衰退？ 學者爆美元最恐怖跌幅 - 要聞 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 疫苗消息激勵 美股開盤大漲300點 Zoom股價狂瀉12％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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