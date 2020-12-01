美元走軟，加上原本疫苗喜訊可望帶動經濟迅速復甦的樂觀氣氛，被全球新冠疫情升溫驅散，黃金避險魅力回升，金價1日從前一交易日觸抵的5個月低點反彈逾1％。周二倫敦現貨金價攀漲1.5％，來到每盎司1,804.33美元；紐約期金漲1.6％，來到每盎司1,809.6美元。投資人湧進風險資產之下，金價周一挫至1,764.29美元，為7月2日來最低點，也創4年來最大單月跌幅。

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