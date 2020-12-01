女網友貼出自己和男友的對話，接著表示已向男友提出分手。(圖擷取自靠北男友2.0)

這款男朋友不要也罷！一名女網友心碎指出，自己男友日前很貼心的買了補品給她喝，但她後來發現男友給出的補品數量有異，明明6千元的補品可以買到12盒，但自己卻只拿到3盒，事後她才得知，男友買補品給自己竟只是「順便」。原來男友是為了買補品給他多年的青梅竹馬喝，讓她氣的跳腳，怒提分手，「良心不會痛嗎？世界上根本沒有什麼純友誼。」

原PO在臉書社團「靠北男友2.0」上表示，自己和男友交往3年多，感情算穩定也有結婚的打算，但兩人日前為了男友的「青梅竹馬」鬧的不愉快。她表示，男友的青梅竹馬時常打電話向自己男友訴苦身體上的不適，更誇張的是還要求男友到家中照顧她，雖然原PO多次嘗試與男友溝通，但都被認為是無理取鬧。

直到日前她手機突然跳出一筆6千元的刷卡通知，男友解釋是心疼她為經痛所苦，所以上網買了3盒補品，讓她聽了甚是感動。而隔一個月後，原PO決定回購補品，卻意外發現6千元明明能買到12盒補品，但自己卻只拿到3盒，讓她察覺事有蹊翹。

在她的追問之下男友才坦承，自己是看青梅竹馬身體不好，所以起念頭買補品，這就意味著原PO會收到男友補品，全是「順便」。得知真相後讓原PO氣炸怒提分手，「花我的錢給別的女人買東西，良心不會痛嗎？」貼文發出後不少網友紛替原PO抱不平，「記得把錢要回來，記得要加上利息」、「借花獻佛，拿妳的錢養小三。」

(中時新聞網)