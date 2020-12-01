驗船中心（CR）於今年首度偕同國立臺北科技大學，針對臺灣離岸風場中發生船隻與風機支撐結構體碰撞後其局部結構的安全性評估進行研究計畫。

CR說明，離岸風場於進行商轉之後，將有大量的船舶運行於風場間進行監測、維護等作業，若不慎發生船隻與風機支撐結構體之碰撞，將如何針對碰撞位置、凹陷之情況進行評估，為本計畫之研究重點，計畫除了評估技術、評估工具及程序書等文件資料之產出之外，亦配合北科大自身之校內資源，進行離岸風電相關人才的培育，計畫共舉行三場技術討論會及成果發表會，藉由CR與北科大首次計畫合作，使不同專業領域(如土木工程、船舶工程及氣候等)之專家與學者一同與在校學生進行多場交流。

隨著我國綠能政策落實，風電建置容量及產值逐年躍升中，彰濱外海之風場分布相對密集，未來發生船隻與風機支撐結構體碰撞意外後之因應策略相對重要。本次合作成果將累積CR對於風機結構體碰撞分析之評估能量，進一步提升臺灣離岸風場安全。

此外，風電市場對於具專業能量之人才需求亦逐年增加，藉由本次CR與北科大之研究暨人才培育計畫將為本土風電市場注入新血，帶動產業的發展。

(工商 )