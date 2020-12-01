Noodoe全台環島充電網 Jaguar I-PACE享一年免費充電 22:522020/12/01 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Jaguar Land Rover Taiwan台灣捷豹路虎宣布，與台灣充電設備領導品牌Noodoe（拓連科技）合作，即日起提供既有與未來Jaguar I-PACE電動車主免費享有一年Noodoe全台環島充電網之會員資格，讓車主除了家用、經銷據點與公共充電外，只需一張會員充電卡即可擁有一年免費使用Noodoe全台超過一百座的充電設施新選項。 (工商 ) #全台 #Noodoe #Jaguar #充電 #環島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Noodoe全台環島充電網 Jaguar I-PACE享一年免費充電 22:522020/12/01 財經 台灣Jaguar聯手Noodoe 全台充電免費 15:182020/12/01 財經 Jaguar Land Rover攜手Noodoe，車主可享一年免費充電 16:152020/12/01 汽車情報-汽車新聞 安心旅遊吸引全台慢遊苗栗 加碼抽獎送出2台百萬名車 17:572020/11/30 寶島 特斯拉啟用中國第 500 座超級充電站：一年內狂蓋 200 座，全球超充數僅次美國 12:082020/12/01 汽車情報-汽車新聞 華為推出Sound X智慧音箱與智慧眼鏡Eyewear ll 12:182020/12/01 科技 資訊月12月2日登場 台灣大強打GeForce NOW雲端遊戲 20:002020/11/30 財經 智慧照明新體驗 舞光LED全台巡迴台中登場 04:102020/12/01 投資理財 中國特斯拉：超充不排除開放它牌電動車充電，上海新工廠全力生產 V3 充電樁 16:292020/12/01 汽車情報-汽車新聞 Suzuki輕油電二部曲 Swift 72萬元開始預售 11:362020/12/01 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 痛打一帶一路？ 川普狂拉黑陸資企業 拜登卻躺槍 - 財經 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 經濟呈W型衰退 美元將慘崩35％？ 學者爆幫凶 - 財經 MSCI甩尾發威！台股首見4,000億天量 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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