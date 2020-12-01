Jaguar Land Rover Taiwan台灣捷豹路虎宣布，與台灣充電設備領導品牌Noodoe（拓連科技）合作，即日起提供既有與未來Jaguar I-PACE電動車主免費享有一年Noodoe全台環島充電網之會員資格，讓車主除了家用、經銷據點與公共充電外，只需一張會員充電卡即可擁有一年免費使用Noodoe全台超過一百座的充電設施新選項。

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