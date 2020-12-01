和泰汽車12月推「TOYOTA 傲視好禮大方送」活動 22:522020/12/01 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為衝刺年終新車銷售業績，豐田（TOYOTA）汽車總代理和泰汽車宣布，12月限量推出「TOYOTA傲視好禮大方送」活動，購買國產指定車款，就送市價近4萬元的JVC 55吋QLED量子點全面屏。 和泰車指出，除了交車禮之外，還推出最高70萬元零利率分期優惠，全車系搭配政府汰舊換新補助可再省5萬元，若使用振興三倍券購買指定車款，還可抵1萬元購車金。 (工商 ) #和泰車 #TOYOTA #和泰汽車 #傲視 #好禮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大直、內湖人專屬商場 NOKE忠泰樂生活2022年春季開幕 16:222020/12/01 生活 台灣本田汽車推Honda Care+車輛健檢活動 22:522020/12/01 財經 奧迪拚接地氣 首座「都市概念展間」亮相 15:122020/12/01 財經 鑽全巨庭錩泰迎轉單 Q4營運不淡 04:102020/12/01 證券．權證 福特六和汽車11月新車領牌3,455輛 創今年度新高 22:312020/12/01 財經 TOYOTA傲視好禮大方送 12月購買指定車款送JVC 55吋QLED量子點全面屏 16:062020/12/01 汽車情報-優惠快訊 車市展望佳！汽車零組件營運催油門 04:102020/12/01 證券．權證 鳳小岳跨刀創作單曲！百年餅店郭元益 首推音樂糕餅禮盒 20:202020/12/01 生活 《證交所》展碁12月2日上市審議 六方科技送件申請第一上市 07:442020/12/01 財經 泰鼎獲利迎新高 明年更強 04:102020/12/01 證券．權證 財經熱門新聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 痛打一帶一路？ 川普下台前狂拉黑陸企 拜登卻躺槍 - 財經 不是V型復甦 是W型衰退？ 學者爆美元最恐怖跌幅 - 要聞 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 疫苗消息激勵 美股開盤大漲300點 Zoom股價狂瀉12％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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