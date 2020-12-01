為衝刺年終新車銷售業績，豐田（TOYOTA）汽車總代理和泰汽車宣布，12月限量推出「TOYOTA傲視好禮大方送」活動，購買國產指定車款，就送市價近4萬元的JVC 55吋QLED量子點全面屏。

和泰車指出，除了交車禮之外，還推出最高70萬元零利率分期優惠，全車系搭配政府汰舊換新補助可再省5萬元，若使用振興三倍券購買指定車款，還可抵1萬元購車金。

(工商 )