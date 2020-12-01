台灣本田汽車推Honda Care+車輛健檢活動 22:522020/12/01 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣本田汽車宣布，推出Honda Care+車輛健檢活動，即日起至2021年1月31日止，Honda車主回廠即享免費健檢及多重優惠，滿額即送限量Honda運動收納袋，加碼再抽iPhone 12 Pro等大獎。 (工商 ) #Honda #台灣本田 #汽車 #Care #車輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣本田汽車推Honda Care+車輛健檢活動 22:522020/12/01 財經 車市展望佳！汽車零組件營運催油門 04:102020/12/01 證券．權證 和泰汽車12月推「TOYOTA 傲視好禮大方送」活動 22:522020/12/01 財經 2020台中女麗購9日開跑 消費滿額抽黃金50兩、鑽戒、汽車 17:222020/12/01 生活 HYUNDAI愛車健檢「金牛賀春 歡喜回娘家」開跑 滿額贈送原廠機油 15:572020/12/01 汽車情報-優惠快訊 311地震將屆10週年 日本台灣交流協會推新LOGO感念台灣 13:132020/12/01 政治 印尼移工確診大爆炸 醫憂心：台灣健保都變全球新冠健保了 19:102020/12/01 生活 電動車當紅 汽車板廠卡位商機 04:102020/12/01 證券．權證 疫苗研發有成、汽車市場明年有報復性需求 林學圃：輪胎業景氣連動受惠 16:212020/12/01 財經 首座都市概念展間 Audi大安展示中心試營運 22:522020/12/01 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 痛打一帶一路？ 川普狂拉黑陸資企業 拜登卻躺槍 - 財經 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 經濟呈W型衰退 美元將慘崩35％？ 學者爆幫凶 - 財經 MSCI甩尾發威！台股首見4,000億天量 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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