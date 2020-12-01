台灣本田汽車宣布，推出Honda Care+車輛健檢活動，即日起至2021年1月31日止，Honda車主回廠即享免費健檢及多重優惠，滿額即送限量Honda運動收納袋，加碼再抽iPhone 12 Pro等大獎。

(工商 )

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