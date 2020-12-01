裕隆日產汽車（2227）宣布，12月推出「NISSAN Can Share」購車優惠專案，凡購買NISSAN品牌國產全車系，即可獲得市價2.49萬元的伊萊克斯PURE Q9強效靜頻吸塵器（型號PQ91-3BW）乙台，再享3萬元優惠購車金、多酚PM2.5負離子空氣濾網、臭氧殺菌服務、高額零利率分期、68無限延長保固，及舊換新5萬元優先領專案等六大超值禮讚，最高優惠總價值達15萬元。

(工商 )