裕日車「NISSAN Can Share」購車專案 最高優惠總值高達15萬元 22:522020/12/01 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕隆日產汽車（2227）宣布，12月推出「NISSAN Can Share」購車優惠專案，凡購買NISSAN品牌國產全車系，即可獲得市價2.49萬元的伊萊克斯PURE Q9強效靜頻吸塵器（型號PQ91-3BW）乙台，再享3萬元優惠購車金、多酚PM2.5負離子空氣濾網、臭氧殺菌服務、高額零利率分期、68無限延長保固，及舊換新5萬元優先領專案等六大超值禮讚，最高優惠總價值達15萬元。 (工商 ) #裕日車 #國產 #NISSAN #專案 #Share 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 裕日車「NISSAN Can Share」購車專案 最高優惠總值高達15萬元 22:522020/12/01 財經 「NISSAN Can Share」限時分享嚴選精品好禮 最高優惠總價值達15萬元 17:092020/12/01 汽車情報-優惠快訊 挑戰美史上新高 網購星期一線上銷售額上看127億美元 22:422020/12/01 財經 PGO推史上最強電動機車購車補助 最高3.5萬元 21:592020/12/01 財經 Ford十一月新車掛牌創年度新高 更多專屬優惠十二月登場 17:312020/12/01 汽車情報-優惠快訊 TOYOTA傲視好禮大方送 12月購買指定車款送JVC 55吋QLED量子點全面屏 16:062020/12/01 汽車情報-優惠快訊 聲音照相110年元旦上路 違規最高罰3600元 12:492020/12/01 生活 全市場唯一！買特斯拉 匯豐送刷卡金 17:102020/12/01 財經 苗栗白牌車運將疑遭毆身亡 檢依傷害致死罪聲押3乘客 23:562020/12/01 社會 和泰汽車12月推「TOYOTA 傲視好禮大方送」活動 22:522020/12/01 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 痛打一帶一路？ 川普下台前狂拉黑陸企 拜登卻躺槍 - 財經 不是V型復甦 是W型衰退？ 學者爆美元最恐怖跌幅 - 要聞 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 疫苗消息激勵 美股開盤大漲300點 Zoom股價狂瀉12％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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