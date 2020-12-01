平時獨居的羅姓老翁有到河裡捕蝦蟹的興趣，1日姪子發現他倒臥通霄懷恩堂附近河道已死亡，死因還有待釐清。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣消防局通霄分隊，1日下午近3時許接獲110來電表示，有民眾報案指出在通霄鎮烏眉里懷恩堂附近河道，發現有人倒臥溪底，經通霄分隊出動器材車與水箱車及警消人員4名進行搜救，下午3時15分確認有老翁倒臥溪底已明顯死亡，全案交由警方處理中。

消防局指出，通霄分隊於今日下午2時59分獲報在通霄鎮烏眉里懷恩堂附近河道，發現疑似有民眾倒臥溪底，下午3時15分到場下車察看後，確認為1男子倒臥溪底，明顯死亡。

通霄分隊指出，發現老翁的偏僻河道水深不到膝蓋，經調查死者姓羅，年約71歲，全案已交由警方處理。

警方初步調查，死亡的羅姓男子為通霄烏眉里人，平時獨居，據家屬指出，有到河裡捕蝦蟹的興趣，今天被姪子發現他躺在河裡緊急報案，溺水現場沒有打鬥痕跡，老翁也沒有外傷，確切死因有待明日相驗釐清。

苗栗縣政府消防局呼籲，民眾從事水域遊憩或工作，要注意身體狀況，尤其飯後、酒後或身體疲憊均應避免，任何水域皆存在風險，從事水域遊憩活動務必注意安全，隨時提高警覺，不可在設有「禁止戲水(游泳)」或「水深危險」等禁制標誌的區域戲水或從事任何水上活動，而且戲水前應做好熱身動作，切記不要單獨下水，並做好防護措施，以保障自身安全。

(中時 )