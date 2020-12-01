原PO貼出信件內文，只見面信件內容僅打上「明天11：00過來面試」，讓原PO非常傻眼。(摘自Dcard)

現在許多公司都會在求職網上開出徵才職缺，物色適合的求職者前來面試。不過近日一位女網友控訴，明明沒有投出履歷，卻收到一間公司的面試邀約，點開一看更讓她傻眼，不但信件內容毫無誠意，還用「叫狗式」的命令句，讓她直呼「這徵才態度？」

原PO在《Dcard》上表示，近日在求職網投履歷，常常接到一些公司的電話，但這一次收到徵才公司的邀約信讓她更為火大。原PO貼出信件內文，只見面信件內容僅打上「明天11：00過來面試」。雖然文末有附上祝語，仍讓原PO傻眼，她表示「完全傻眼，我根本沒投你家，就算你想叫我面試，這徵才態度...？」

文章一出，就有許多過來人分享，自己也有遇過這種「叫狗式」的主動邀約經驗。「我11：47收到訊息，叫我當天下午15：00面試，還要準備PPT列出對公司的了解，看到一整個傻爆眼」、「我也遇過，而且後面要跟他改時間還不回」、「我也收過這種，重點是我還沒看到訊息，我沒到他直接檢舉我面試未到，根本沒打電話過來，超級傻眼」。

這種叫狗式邀約更讓不少人看完直呼「真的很沒禮貌」、「好扯，連個請，謝謝都沒有」。網友指出，遇到這種情形可以直接按「婉拒」，或將履歷關閉。表示「履歷開啟曝光度會高，但容易被打擾；如果設定關閉，就要勤勞一點投，主動多應徵有興趣的工作」。

(中時新聞網)