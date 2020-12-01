儘管歐美近日疫情再度惡化，但疫苗研發報佳音依舊讓經濟合作暨發展組織（OECD）看好全球經濟在明年底前回到疫情前水平。該機構最新報告預測今年全球經濟萎縮4.2％，幅度小於先前預期的4.5％，且明、後兩年全球經濟平均成長4％。

OECD先前在9月曾預期，全球國內生產毛額（GDP）將在明年成長5％，但最新報告將明年全球GDP成長率下修至4.2％，並預期後年GDP成長3.7％。

OECD表示：「自從疫情爆發以來，全球經濟首度露出曙光。」除了近來各大藥廠疫苗研發接連傳出捷報之外，各國政府及央行推出史無前例的大規模紓困計畫也順利推動經濟復甦。

此外，今年初率先爆發疫情的中國也領先全球推動經濟復甦，令OECD看好中國帶動全球經濟重返成長軌道。OECD最新報告預測，中國今年GDP可望成長1.8％，將是OECD 37個會員國當中唯一締造經濟成長的國家。

(工商 )