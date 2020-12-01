信功實業股份有限公司晚間在臉書發表聲明。（摘自信功實業股份公司臉書）

行政院長蘇貞昌今天答覆國民黨立委蔣萬安質詢萊豬議題時，表示「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸，我可以告訴你名字，信功豬肉。」信功實業股份有限公司董事長楊博仁接受本報訪問時打臉蘇揆的說法表示，信功不可能贊同，更不支持且反對萊豬政策，「蘇揆的說法黑白講，我支持的是台灣豬肉外銷，蘇故意誤導，拖我下水，很不應該。」

剛從大陸返台，正在居家隔離的楊博仁，是國民黨現任中常委，他在本報電訪時說，上個月他在大陸洽商，得知蘇揆要帶官員要到公司，就幾次打電話回屏東，一再提醒擔任經理的兒子楊旻叡以及公司幹部「現在正是萊豬進口、藍綠攻防的敏感時刻，他們 (官員)要來不是好事，但又拒絕不了，只能接待態度要客氣、講話要特別謹慎，尤其我們是國民黨中常委，身分更敏感，更要小心分寸，絕對要注意，不能被借題誤導。」不料仍被誤導為信功及國民黨中常委支持萊豬進口。

楊博仁說，聽說蘇揆在立院答覆立委蔣萬安質詢時，把信功及他拖下水，他嚇一大跳，「我人在大陸，怎可能接待蘇貞昌？公司幹部也不敢亂講話，怎會講成我們挺萊豬？」他為此特別再問過兒子、公司幹部，「從頭到尾，我們都沒有人說過支持行政院的萊豬政策」，幸好他有交代那一天要全程錄影，公司也都有錄影，不然跳到黃河洗不清。

楊博仁再三強調「信功反對萊豬進口」、「蘇貞昌黑白講，還把我拖下水，實在講得太過頭了，我怎可能支持萊豬。」雖然美豬早就進口多年，但這次要開放的是萊豬，而萊克多巴胺並不是非添加不可，不像小豬治病必須用安全劑量的抗生素或磺胺素，他不但不可能贊成，而且是反對的。

與楊博仁交情甚篤的國民黨中常委江碩平，今天致電楊博仁關心此事。江轉述說，楊是殷實的生意人、忠貞的黨員，非常生氣蘇貞昌扭曲當天的接待，直說蘇「胡說八道、抹黑」，還說當初公司接獲通知說蘇揆要來，楊請兒子推辭但實在推不了，才勉為其難接待，不料被利用；對於蘇貞昌說跟屏東的豬農都很熟，楊還抱怨說「我只在蘇貞昌當屏東縣長時曾見過面，什麼叫很熟？他（蘇貞昌）有我的電話嗎？」

信功實業股份有限公司晚間也在公司臉書發布聲明澄清，蘇貞昌確實於11月19日蒞臨，但雙方並無接觸或談及任何萊豬立場及議題，該公司堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品。

信功實業股份有限公司公開聲明如下：

蘇貞昌院長於11／19帶團隊蒞臨信功肉品公司，為參與台灣豬肉加工品外銷封櫃儀式，全程並無討論或提及萊豬議題，故無蘇院長今（12／1）於立法院所說明的支持萊豬之事。信功實業董事長楊博仁，封櫃儀式當日因商務未在台灣，並無與蘇貞昌院長接觸或談及任何萊豬立場及議題。

信功實業股份有限公司，於1982年起經營豬肉品外銷事業，並於1997年爆發口蹄疫之際，堅持食安品管，使用醫療級管理將生鮮肉品外銷轉型成加工品外銷，1998年取得日本農林水產省加熱食品認證指定工廠，成為台灣當時唯一可外銷至日本、新加坡的豬肉加工品工廠。信功公司使用國內契約牧場之優良豬隻，經營良心企業，一向堅持所製造的任何產品，董事長本人都敢吃，也敢給自己最親近的家人吃，才能銷售給社會大眾。

信功肉品堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品，所使用的國產豬肉在抗生素、磺胺劑類亦不惜投入大量的品管檢驗成本，使產品在抗生素、磺胺劑類0殘留，更何況是可輕易排除的萊克多巴胺，眾所周知信功肉品之品管為肉品業界最嚴，亦為CAS肉品項目類連續10多年來唯一優級工廠（CAS標章底下分優級、良級、普級、加嚴級總共四級）。

信功實業股份有限公司

2020年12月1日 聲明

(中時 )