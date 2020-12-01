行政院長蘇貞昌1日在立法院針對萊豬進口接受立委蔣萬安質詢，誇口「我跟屏東豬農很熟，他們都非常支持我們」，上周蘇揆才造訪的屏東信功肉品公司，深夜火速發出聲明指出，堅決不使用進口美國萊豬作為公司內外銷的產品，等於直接打臉蘇貞昌。

信功實業董座楊博仁是國民黨中常委，蘇貞昌因此話說得振振有詞，但晚間公司立刻發出聲明指出，蘇貞昌院長於11月19日帶團隊蒞臨信功肉品公司，為參與台灣豬肉加工品外銷封櫃儀式全程並無討論或提及萊豬議題，故無蘇院長今（12／1）於立法院所說明的支持萊豬之事。

信功實業董事長楊博仁，封櫃儀式當日因商務未在台灣，並無與蘇貞昌院長接觸或談及任何萊豬立場及議題。

信功實業股份有限公司於1982年起經營豬肉品外銷事業，並於1997年爆發口蹄疫之際，堅持食安品管，使用醫療級管理將生鮮肉品外銷轉型成加工品外銷，1998年取得日本農林水產省加熱食品認證指定工廠，成為台灣當時唯一可外銷至日本、新加坡的豬肉加工品工廠。

信功公司使用國內契約牧場之優良豬隻，經營良心企業，一向堅持所製造的任何產品，董事長本人都敢吃，也敢給自己最親近的家人吃，才能銷售給社會大眾。

聲明最後強調，信功肉品堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品，所使用的國產豬肉在抗生素、磺胺劑類亦不惜投入大量的品管檢驗成本，使產品在抗生素、磺胺劑類0殘留，更何況是可輕易排除的萊克多巴胺，眾所周知信功肉品之品管為肉品業界最嚴，亦為CAS肉品項目類連續10多年來唯一優級工廠。

(中時 )