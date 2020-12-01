集合兩大影帝劉德華和劉青雲合作的《拆彈專家2》原定於2020年聖誕節壓軸上映，但因為年底檔期變動因素，《拆彈專家2》將成為2021年開年最強鉅作，確定於1月8日正式上映，並於元旦連續假期1月1日到1月3日搶先上映口碑場。

該片比起首集，道具都更升級，製作更為精良，完全百分百照著真實狀況打造拆彈時所使用的防爆衣。監製劉德華表示，電影中的防爆衣都隨著年代不同而有所改變，拆彈的相關器材也全都仿真處理，像是拆彈時使用的機器人也全都造價不菲。

另外，電影中的各式炸彈也隨日新月異的出現不同的技術，幾乎都是劇組參考拆彈單位遇過的真實案件來設計電影中的炸彈，不但有仿二戰時期的未爆彈，也有手機製作的炸彈，讓演出拆彈小組的演員們也都嘖嘖稱奇。

劉德華也說這次藉由拆彈的過程，表達出角色的人生觀和世界觀，所以劇組對拆彈的所有道具都更加仔細設計，讓劇情更加完整。《拆彈專家2》將於2021年1月1日至3日元旦搶先口碑場，1月8日於全台上映。

(中時 )