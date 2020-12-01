行政院長蘇貞昌答詢萊豬議題，指出「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸。」雖然業者趕緊澄清支持的是台灣豬肉外銷，反對萊豬進口，但蘇揆顯然是七分真、三分假，故意以假亂真，歪樓國民黨中常委的善意接待為萊豬背書，極不厚道，更非主政者為官之道。

蘇揆舌巧如簧、詞鋒銳利，政壇鮮有敵手。但他信口開河，擷取部份事實，嫁接其他角度、甚至不實內容，來誤導政治風向或得遂詭辯，早已劣跡斑斑、罄竹難書。

例如蘇揆指「馬前總統開放萊牛時，還沒有國際標準，現在蔡總統是依據聯合國頒布的標準。」無視馬辦、藍營及媒體已一再報導馬政府是在2012年7月聯合國食品法典委員會（Codex）通過萊劑殘留容許量，我國據以完成修法、公布殘留容許量，才開放萊牛。蘇揆說詞，根本以假亂真。

又如中天新聞台遭撤照，蘇揆又指「馬政府撤照年代綜合台，是否曾干預NCC？」但年代綜合台因節目廣告化等問題遭撤，根本無關新聞自由，況且年代老闆旗下的年代新聞台、壹電視後來對馬「強力監督」，並未遭馬政府刁難，遑論撤照，足證蘇舉例年代綜合台又是魚目混珠。

此外，政院食安等大型會報早在去年就停開，蘇揆硬推給今年才開始的「防疫」，連結兩件不相干的事實，以求從怠惰失職中脫身。這次答詢萊豬，又把訪視信功肉品外銷的事實，誤導為國民黨中常委挺萊豬，更把「七分實」歪樓到「三分假」。

猶記得冠軍牛肉麵風波，蘇揆還大言不慚指責丁怡銘「歪樓波及店家不應該」；如今信功肉品正是被蘇揆歪樓波及的店家。《貞觀政要》唐太宗告誡侍臣：「為君之道，必須先存百姓，若損百姓而奉其身，猶割股以啖腹，腹飽而身斃。」蘇內閣包括前發言人、閣揆的共通點，就是不僅未先存百姓，還推店家當砲灰、作墊背，如此損百姓以奉其身的主政者，卻能在一黨獨大的維護下，高居廟堂恣意耍弄兩唇薄鋒，著實是台灣人民的悲哀。

(中時 )