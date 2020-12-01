民眾黨團公布民進黨執政後，三立、民視是近年政院重大溝通宣導標案常勝軍，且標案皆採限制性招標。政院表示，相關作法行之有年，國民黨主席江啟臣在擔任新聞局長時，就有媒體宣導採購案以同樣方式辦理；新傳處相關標招標、決標，皆依工程會最有利標作業程序之準用最有利標規定辦理開標、評選優勝廠商。

行政院表示，有關政府政令宣導宣傳，早在行政院新聞局時期，針對政府政策及政令廣告的相關宣傳宣導標案，即依「政府採購法」第22條第1項第9款及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」的規定，採限制性招標準用最有利標，並且皆是經由公開公告，採取公開徵求或公開評選的招標方式，這已行之有年，如前新聞局長江啟臣任內的「100年政府重大政策平面及戶外媒體宣導採購案」、「100年度政府法令政策媒體宣導案」就都是採取限制性招標（經公開評選或公開徵求）的招標方式辦理。

政院表示，因為這類採購範圍，包含媒體策略、文宣品製作及媒體的協助採購、刊登及播放作業，涉及創意設計及媒體配置的企劃能力，且各類媒體屬性及訴求對象不同，不宜採最低價格標的方式辦理。

行政院表示，這類採購媒體版面宣傳政府政令政策的標案方式，也並非僅在中央政府使用，許多縣市政府在辦理相關類似標案，也多有採取限制性招標的方式辦理，並且由單一媒體投標、得標。行政院新傳處的相關標案的招標及決標過程，都依照工程會最有利標作業程序之準用最有利標規定，依招標文件辦理開標、評選優勝廠商。

(中時 )