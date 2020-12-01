警察取締不法情事，其中破獲違法八大行業也是職責之一，不過一名女網友在網路上大吐苦水，表示日前無意間看到警察丈夫與八大業者的對話，丈夫向對方要小姐的照片，不禁讓女網友擔心起來，害怕丈夫若是長期接觸特種行業，會不會哪一天真的把持不住？

女網友不禁擔心丈夫暈船(圖片取自爆料公社)

人妻女網友在臉書社團「爆怨公社」吐露困擾，丈夫身為警察，因為工作關係時常接觸八大行業，除了自己轄區外，丈夫也會跨區與特種行業人員聊天，順便追查通緝犯，但某天她發現丈夫與八大業者的手機訊息，丈夫私訊對方說「哦~想說要問你有沒有年輕不錯的小姐照片」。

丈夫私訊八大業者(圖片取自爆料公社)

看到對話讓女網友內心五味雜陳，因為其實丈夫任職的單位「一個月只要一件業績就夠」，根本不需要這麼多績效，也無須跨區執行勤務，但丈夫時常跨區到色情行業，且就算質問丈夫，應該也只會得到「問問開玩笑，工作嘛！聊聊天」的回答，想到這裡女網友開始不知所措。

網友看完人妻的煩惱，認為對話有點不單純，且特地要照片搞不好是想「看菜單」；不過也有網友持不同意見，猜測女網友丈夫可能是在「釣魚」，畢竟辦案也是要套話，「這行業很多時候身不由己」、「表面上不用跨區，實際上抓犯人都會跨區」。

(中時新聞網)