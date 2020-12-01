11月臺灣採購經理人指數61.2，創下21個月來的新紀錄。牛津經濟研究院1日指出，11月亞洲PMI（製造業採購經理人指數）普遍走升，多是受惠於東北亞經濟體的出口強勁回升，台灣的熱度現況自不例外，而且，情勢如果一直順利發展，2021年預計亞洲地區的經濟復甦會持續發生很大的變化，台灣、越南和中國大陸的景氣表現，將超過其他國家。

牛津經濟研究院亞洲PMI，11月為53.3，較10月52.7走升，其中的東北亞PMI則從10月的52.2，在11月升至53.4；但是東協、印度就沒有這麼好的，相較上， 東協PMI僅從10月的48.6，在11月上升至50，印度PMI甚至下跌至56.3。

牛津經濟研究院指出，東南亞各經濟體的表現參差不齊，多數維持在中立水平以下。反之，東北亞經濟體的增長廣泛上來的好。惟，該院經濟學者認為，經過第三季景氣的大幅反彈，加上秋冬疫情再起，現在步入第四季的採購經理人指數，並無法整體一致的好，是在預估之內，接下來，各經濟體要能有所展現復甦力道，有四大關鍵：一、經濟結構，二、成功遏制病毒大流行，三、獲得疫苗的機會，四、確定增長前景的政策支持。

(工商 )