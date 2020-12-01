國旅今年是最熱門的話題之一，易遊網每年舉辦的「台灣最美飯店」票選活動也在今年格外備受矚目，網友可從百間飯店選出全台20大最美飯店，易遊網為號召全民響應票選，更祭出超過100張飯店住宿券作為抽獎好禮，在投票期間天天抽獎大方送，上周活動才開跑，目前已吸引超過10萬名網友投票，熱烈程度更勝以往，活動將舉辦至12月6日止，民眾現在仍可趁倒數不到1周的時間內參與投票、抽獎。

「台灣最美飯店」票選活動今年邁入第3屆，為肯定台灣飯店不同風格的美，因此這屆特別規劃新的票選機制，依據飯店的規模、定位與類型，分為4大類別進行投票，分別為「豪華渡假型」(Luxury Leisure Resort)、「精品渡假型」(Leisure Boutique Hotel/Resort)、「豪華都會型」(Luxury City Hotel)、「精品都會型」(Boutique City Hotel)，每個類別得票數最高的前5名飯店，將獲得「台灣最美飯店」的優勝殊榮。

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店。（易遊網提供）

今年4大類別有超過150間飯店角逐最美飯店頭銜，渡假型像是有連獲2屆最美飯店的「花蓮理想大地渡假飯店」、「福容大飯店 淡水漁人碼頭」，以及去年獲獎的「承億文旅桃城茶樣子」、「瑞穗天合國際觀光酒店」，挑戰連霸紀錄。

墾丁華泰瑞苑。（易遊網提供）

被看好奪獎的飯店還包含去年遺珠「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」這次也來勢洶洶；老爺酒店集團旗下有5館入選，像是擁有高人氣的「知本老爺酒店」、「礁溪老爺酒店」、「宜蘭傳藝老爺行旅」將一同爭霸渡假型最美飯店；依山傍海的墾丁「華泰瑞苑」，以得天獨厚的景觀優勢迎戰；「鹿港永樂酒店」位於超過2百年歷史的鹿港小鎮，為「全球奢華精品酒店」聯盟所認證的酒店，是否能以獨特的文化質感殺出重圍，值得期待。

台北大直英迪格酒店。（易遊網提供）

都會型的飯店類別，則有許多首次參戰的新名單加入，如融合在地文化的潮流設計飯店「大直英迪格酒店」、廢墟工業風搭配植栽綠建築的「植光花園酒店」、文青復古設計打造的質感旅店「暖時逸旅」、獲米其林指南推薦的「慕軒飯店」、5星級地標飯店「新竹老爺酒店」等。

植光花園酒店。（易遊網提供）

第3屆「台灣最美飯店」票選活動將舉辦至6日，易遊網除了豪灑超過100張住宿券大放送，這次入選飯店也皆祭出獨家優惠方案響應活動，包含「捷絲旅 台北西門館」平日升等豪華客房，每晚含稅2025元起；「嬉行旅」雙人房升等4人房，並享2、3、4人同價優惠，每晚含稅2499元起；「澎澄飯店」全房型不分平假日，每晚含稅3300元起；「福容大飯店 花蓮」入住全台獨家茶香水主題房，1泊2食加贈P.seven香水體驗組，每晚含稅5999元起等。

「福容大飯店花蓮店」推出茶香水主題房，每間客房都能享受茶道體驗，並附贈茶香水體驗組。（易遊網提供）

易遊網更加碼發送800元訂房折扣碼，單筆最高還可再現折500元，票選及相關活動內容可至易遊網「台灣最美飯店」活動網址https://www.eztravel.com.tw/events/hotel-vote/查詢。此外，已連續2屆以高票數獲「台灣最美飯店」的「日暉國際渡假村」，今年為讓更多台灣飯店被看見而不參賽，改以支持者的角色祭出獨家68折的超殺折扣力挺活動，雙人含早每晚含稅僅4999元起，不僅享房型免費升等翠綠山嵐家庭房，還加贈神仙湯戶外風呂泡湯券，堪稱以市場最激殺方案回饋消費者。

台東池上日暉國際渡假村。（易遊網提供）

(中時 )