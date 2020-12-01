由李察林克雷特執導、伊森霍克及茱莉蝶兒主演的浪漫愛情經典《愛在黎明破曉時》及《愛在日落巴黎時》，描述兩位陌生年輕人在火車上相遇，兩人心靈契合，共遊維也納後分別，多年後再度於巴黎重逢的經過。電影劇情看似簡單，但透過男女主角之間不斷的交談，加上肢體動作及眼神，卻能真實反映不同年齡階段對人生及愛情的體悟，值得影迷重新回味。《愛在黎明破曉時》及《愛在日落巴黎時》即將於本週五（12月4日）重返大銀幕。

1995年的首部曲《愛在黎明破曉時》傑西與席琳在火車上認識後，傑西說動席琳跟她下車共遊維也納一天，途中兩人無所不聊，對話及互動十分引人入勝，讓不少影迷思考他們是否該為剛萌芽的愛情奮力一搏。例如兩人在公車上像是真心話的問答，拉近了彼此的距離，傑西忍不住想摸席林的頭髮，但席琳突然一個回頭，傑西就趕緊把手縮回來；兩人在唱片行試聽音樂，在尷尬緊張的氣氛中，互相偷瞄對方，又在感覺到對方的目光時把視線移開；兩人在餐廳裡輪流假裝打電話給好友，由對方扮演友人展開對話，藉此表白、試探對方心意，席琳一句「我喜歡我望向別處時，他望向我的目光」讓眾多影迷捨不得他們分開。

《愛在日落巴黎時》承襲《愛在黎明破曉時》故事，傑西與席琳九年後在巴黎的書店重逢，發現兩人雖各自有轉變，但情愫依在、對彼此念念不忘，他們利用待在巴黎的最後幾個鐘頭，在巴黎街頭漫步，分享彼此九年間的人生經歷，再次帶著觀眾置身他們倆的世界。相較於首部曲的曖昧甜蜜，《愛在日落巴黎時》著重於人生和愛情當中會遇到的遺憾及誤會，片中許多看似平淡的對白，都讓觀眾感到心碎，捨不得兩人再度分離。《愛在黎明破曉時》及《愛在日落巴黎時》本月4日重返大銀幕。

(中時 )