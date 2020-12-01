雖然新冠疫苗接連傳出好消息，但目前疫情仍然險峻，耶魯大學資深經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇(Stephen Roach) 發出警告，新冠肺炎病例持續增加，正在破壞華爾街對美國經濟V型復甦的希望，可能導致美國出現「W型衰退」，而政府的紓困案也將使美元持續走貶，他預估美元對其他主要貨幣，至2021年底前將貶值35%。

根據《CNBC》報導，Roach受訪時表示，由於目前新冠肺炎確診持續增加，美國經濟可能會受到進一步封城而惡化，儘管封城強度不會像三月間那樣嚴重，但經濟損失將必然發生。

曾於2003年SARS爆發期間擔任摩根士丹利 (Morgan Stanley) 亞太區董事長的Roach表示，疫情的惡化可能導致美國第一季經濟成長回軟而出現「W型衰退」，在過去的11個經濟復甦周期中，有8次出現W型衰退，羅奇認為這次的疫情復甦周期也不例外。

報導指出，Roach的經濟預測與摩根大通（JPMorgan Chase）相近，後者預測美國2021年第1季GDP將下滑1%，隨後才有望恢復擴張，但羅奇認為GDP下降的幅度恐更大。

他說，很難去預測季度GDP的確切數字，但他認為適度的單位數衰退，並不會讓他感到意外。而疫情帶來的負面影響，也將促使美元大跌，自今年春天起，他就一直在警告華爾街這點，美元對其他主要貨幣到明年底恐暴跌35%。

Roach強調，當他第一次提出美元走貶的瘋狂觀點時，便擔心疫情推出的紓困案將拉高美國政府經常帳赤字，如今美元的走勢已經比他當時想像的還要更戲劇化。

自今年3月20日以來，美元DXY指數已下跌10.5%，今年迄今已跌4.5%。他認為，目前美元僅處於貶值的初期階段，由於疫情造成的經濟衰退需要更多財政政策，未來美元的壓力可能會更大，他預估美元對其他主要貨幣至2021年底前將貶值35%。

(中時新聞網)