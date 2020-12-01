日本職業劇當道，要好看又好笑絕非這兩部莫屬！迎接2020年最後一個月到來，正宗日本台WAKUWAKU JAPAN努力讓粉絲「鬆」一下，推出《派遣女醫-X》外傳《拜金外科醫-Y》的2020年最新特別篇，而被粉絲念念不忘、不斷敲碗希望有續篇的《王牌大律師》，也將一口氣播出前兩季以及特別篇。

《派遣女醫-X》外傳《拜金外科醫-Y》竟然已經拍到第五部，勝村政信飾演、被譽為「腹腔鏡的魔術師」的「加地」醫師，這次被東帝大醫院踢出門，到成鏡大學醫院邀請成為客座副教授，將佐藤隆太飾演、與對權威毫無興趣的外科醫師那須較勁，除了內田有紀飾演的麻醉師博美之外，《派遣女醫-X》主角米倉涼子飾演的大門未知子更是友情客串到最高點，在日本播出收視率高達12.9％，保持派遣女醫系列一貫的高吸睛力。

同樣是系列作要角遠藤憲一雖然沒有演出外傳，但他在宣傳節目時突然現身，單刀直入問米倉涼子「妳還是想再演『派遣女醫-X』吧！？」，她當下秒回「當然想啊！」，遠藤此時鬆了一口氣笑說：「如果是X的話我就能演出了，太好了！」

至於堺雅人、新垣結衣合作的經典名作《王牌大律師》，是許多粉絲最想敲碗有續篇的連續劇之一，尤其看到堺雅人睽違7年的「半澤直樹」第2季，他在第7集對香川照之飾演的大和田喊出「真～的～拜～託～你～了～」的口氣，網友們瞬間聯想到「王牌大律師」，直喊「這根本就是古美門律師啊！」、「古美門怎麼出現在半澤直樹？」、「怎麼看都是古美門律師吧？」。

《拜金外科醫-Y》將於12月2日（ 三）晚間9點播出，12月13日（日）晚間10點30分重播；《王牌大律師》1＋2＋特別篇則從12月3日（四）每週一至五晚間9點播出，相關詳情可洽WAKUWAKU JAPAN官方網站或官方臉書。

(中時 )