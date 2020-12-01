知名主持人楊月娥總是給人陽光的印象。先前她曾透露自己17歲小女兒罹患血癌，讓身為人母的她數度崩潰與自責，深怕自己是不是遺傳了什麼不好的東西給她，且認為自己並未照顧好女兒；所幸持續接受治療後，小女兒如今抗癌成功，體內癌細胞也沒了。

楊月娥憶及小女兒初期發病時，每天起床都會喊頭痛，她以為女兒是因為高三課業壓力大才裝病，直到女兒有次在學校眼前一片黑看不見，送到醫院驗血才被確診為急性前骨隨細胞白血病，也就是俗稱的血癌；一路陪著孩子走過抗癌路，楊月娥也呼籲病患家屬要相信醫療。

只是楊月娥的人生考驗似乎還沒結束；今(1日)，楊月娥在社群平台上自曝一件讓她相當頭痛的事，她在臉書上說道：「這是第二次從急診轉入病房，第一次是三年前小蓁罹癌，這次是菱菱頭痛到無法站立，看過好幾個醫生，換了好幾種藥，最後決定掛急診，經過數日的煎熬，才盼得一線曙光…未知是最可怕的折磨？再一次拿出為母則強的潛力。」

楊月娥深夜發文，嘆考驗怎麼還找上她 (圖/ 楊月娥臉書)

她語帶悲觀的說，事情並沒有想像中的單純，目前正和家人攜手前進；許多關心她的粉絲都在留言區獻上祝福，並且鼓勵她，一定沒事能否極泰來，願一切平安順利。

(中時新聞網)