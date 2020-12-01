為打臉國民黨立委蔣萬安，蘇揆今天在立法院搬出有國民黨中常委身分的信功實業肉品公司，強調信功也很支持，外界解讀信功是支持民進黨萊豬政策，未料信功實業發出聲明，行政院秘書長李孟諺晚間澄清，蘇揆談話並非指涉特定豬農支持政府以國際標準開放美豬進口之政策。

信功實業公司聲明，蘇揆上月19日造訪該公司，全程並未提及萊豬議，信功董事長楊博仁當時也不在台灣，以此回應信功支持萊豬政策之說。

李孟諺晚間表示，，蘇揆於立院院會答詢中表達屏東多數豬農支持政府政策，指的是政府除了在防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針，輔導台灣豬肉出口的成效獲得廣大豬農支持，這次也準備百億基金要來幫助豬農，除了改善豬農的軟硬體設施，也要由政府來出錢建立完善的冷鏈系統，讓台灣畜牧產品再度登上國際舞台，並非指涉特定豬農支持政府以國際標準開放美豬進口之政策。

李孟諺秘書長強調，所有的豬農，都是政府支持的對象，台灣豬也是所有台灣人的驕傲。美豬雖然已經進口台灣幾十年，台灣豬在政府和民間的共同努力下，不但在國內站穩市佔率9成，也因為品質好，已經向重返國際市場邁向第一步。

他表示，在農委會和各級政府的合作輔導下，即使是明年開始開放萊豬進口，也撼動不了台灣豬肉的高度競爭力。透過進口檢驗、溯源追蹤、清楚標示等措施，也會確保民眾在市場或餐廳，都能清楚選擇最新鮮、高品質的台灣豬。所有的豬農，都是政府支持的對象，台灣豬也是所有台灣人的驕傲。

(中時 )