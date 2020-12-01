波蘭性感女星賈絲蒂娜華西萊夫斯卡婭（Justyna Wasilewska）最近在新片《只有悲傷才是美麗的》（Icarus. The Legend of Mietek Kosz）飾演天才盲琴家米提克柯許（Mietek Kosz）的一生最愛蘇莎，即使堅持樂團夥伴情誼「只愛不性」，依然將這位鋼琴天才迷得神魂顛倒，甚至為她寫下名曲〈愛的錯覺〉。有趣的是，由於米提克柯許眼睛看不見，情竇初開的他，只能以歌聲和觸摸來感受這位金髮美女，有次摸到她的美胸時讚嘆不已時，卻遭她潑冷水說「這是假胸部」當場澆熄影帝慾望，場面十分逗人。片中兩人一見鍾情時高唱〈月河〉浪漫感人，最後卻因愛情無緣修成正果，成為一段美麗的遺憾。

這部根據真人實事改編的電影《只有悲傷才是美麗的》，是波蘭名導馬歇皮爾修扎（MaciejPieprzyca）的感人新作。劇情描述天才盲琴家米提克柯許，充滿狂野傳奇的人生，除有他悲慘的童年，更有他初嘗戀愛的羞赧。無奈的是，由於眼盲缺憾，即使擁有超群琴藝，柯許依然難獲愛神眷顧。直到有天他在華沙遇見口吃女歌手蘇莎，邀她加入樂團，愛情這才綻現。有趣的是，蘇莎說話雖會口吃，唱起歌來卻能驚豔四座，一個瞎子、一個口吃，這被人譏為「絕配」的組合，竟瞬間爆紅華沙。

波蘭影壇的知名才女賈絲蒂娜，這次在新作《只有悲傷才是美麗的》飾演一名Pub女歌手，並和天才盲琴家米提克柯許大談「只愛不性」的愛情。堅決不肯嘿咻的她，一句「我們是工作夥伴，我會會…很緊張」，輕易粉碎了這位天才盲琴家的愛情幻夢，也成為29歲英年早逝的他，此生唯一的愛與痛。《只有悲傷才是美麗的》透過多首爵士樂曲，串起聚散離別與人生片刻，除配樂被KKBOX奉為「必賞樂曲」，賈絲蒂娜的精彩演繹，更助該片勇奪波蘭影展最佳影片等7項大獎。該片4日在台上映。

(中時 )