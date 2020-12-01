中市「牛哥」、「豬弟」標章淪「平安符」？市議員黃馨慧1日在議會質詢指出，國人質疑萊豬進口之際，台中市政府竟率先廣發「牛哥」、「豬弟」食安標章，且未經衛生局基本檢驗食材或源頭流程把關下就能領用，恐造成民眾誤解，憂將造成食安漏洞。衛生局長曾梓展強調，未來會加強稽查把關，只要有標示不實，可開罰4萬到400萬元。

黃馨慧表示，市府衛生局「牛哥豬弟」食安標章首次發送3萬張，之後又加印贈送民眾，很多市民相信政府，直覺的參考豬弟標章、選擇小吃店或攤商品嘗美食，但標章倒底可不可信？

黃馨慧說，目前在台中市大街小巷，甚至有國小學校營養午餐為了取信家長，也將「豬弟」標章貼在大門柱子上，沒有經過衛生局任何基本檢驗或認證、形同廣告的貼紙、到處發送、就像民間習俗「平安符」、為了安人心，台中市政府作為會不會造成食安漏洞？等政府稽查發現有問題、才開出鉅額罰款，已經有多少萊豬吃進市民肚子裡？

黃馨慧指出，中央所核發認證標章，廠商需要「申請」並提出肉品源頭證明，經過政府單位核准核發，這樣都還不一定保證沒有萊豬混入，台中市政府有標章貼紙的認證流程嗎？民眾消費看到這張貼紙，可不可以保證吃不到萊豬？

曾梓展表示，去年查300餘件，均未發現有肉品食材含萊多克巴胺情況。曾梓展強調，推出貼紙促業者自律負責，目前值輔導期，未來會提高稽查強度及密度，若業者標示不實即可開罰4萬到400萬元。

曾梓展強調，中央開放政策後，地方能做的就是全力要求業者標示清楚，標示不實就開罰，目前有120名人力可從事稽查，未來中央也已承諾補助1千萬元增補10名稽查人力把關。

(中時 )