克莉絲汀史都華主演的《求婚好意外》，與與麥坎西戴維斯首度搭檔成女女CP，成為好萊塢首部由主流片廠推出、以同志伴侶為主角的耶誕愛情喜劇。為了找到最佳銀幕女女CP，導演可莉杜瓦一開始就相中本身已出櫃、但較少演出愛情喜劇的克莉絲汀史都華，並為了讓她點頭答應演出，人乾脆直接殺去德國，找當時在拍攝《霹靂嬌娃》的克莉絲汀接洽。

聽完導演的想法，史都華興奮表示：「艾比這個角色非我莫屬，如果我沒接成，我一定會嫉妒死拿到這個角色的人！」雖然外表走帥酷路線，但史都華從《霹靂嬌娃》就開始嶄露她的喜劇功力，這次和其他演員比搞笑，她開心表示：「每一個參演的演員都非常了不起，可以不間斷地即時製造笑點，飾演媽媽的瑪麗史汀柏格以及小妹的瑪莉霍蘭德都非常的有創意也很幽默，他們絕對是我心中的喜劇MVP！」

從《新娘不是我》、《慾望城市》到《穿著Prada的惡魔》，許多賣座愛情喜劇的女主角身邊都有一位很重要的「Gay蜜」，陪伴著女主角度過人生重要的時刻，這次在《求婚好意外》中擔任史都華貼身「Gay蜜」的丹李維是導演心中首選。

今年剛憑自編、自導、自演的喜劇影集《富家窮路》拿下5項艾美獎的他在好萊塢人氣當紅，本身也是出櫃同志的他飾演的「Gay蜜」不僅妙語如珠，眼見好友遇難的他不僅不辭千里義氣相挺，還假扮「異性戀男友」角色，為本片帶來不少爆笑高潮。

丹李維表示：「許多同志朋友不見得擁有支持他們的家庭，所以會轉身去找認同自己的朋友。不論是否擁有血緣關係，家人可以是任何支持並理解你的人，《求婚好意外》巧妙的結合並歌頌兩種家人的存在。」該片12月11日在台上映。

(中時 )