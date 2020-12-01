隨著生活節奏不斷加快，自助餐與便當店成為許多民眾的首選。一名網友對此PO文表示，觀察一陣子發現，在外食店的年輕族群什麼都吃，但就是不會點魚，讓他大感不解。文章PO出後引發熱烈討論，老饕們也點出兩大原因。

網友在PTT八卦版PO文「年輕人吃飯是不是比較不會去點魚」，他表示根據自己長期觀察下來，不論是自助餐或是便當店，主食會選魚的，幾乎都是3、40歲以上的人，年輕人幾乎不吃魚，因此詢問原因。

對此老饕們紛紛直接給出2大原因，表示自助餐的魚通常價格都很高，且挑魚刺太麻煩，浪費時間：「吃魚超麻煩，挑刺就飽了」、「自助餐魚又貴又不好吃」、「魚又貴又吃不飽，雞腿便利性根價格都大勝」、「貴+挑刺麻煩，只有長輩愛吃」、「時間都不夠了，誰還在那邊慢慢挑魚刺」、「自助餐點魚都超盤的」、「長輩時間比較多，自然會點魚」、「夾了魚計價阿桑都會笑」。

但也有鄉民表示：「會吃魚啦，但大部分都夾炸魚排」、「我會點虱目魚，因為沒刺XD」、「魚種類很多，你不熟只會點到難吃的」、「蒲燒的鯛片是可以吃的」、「會點清蒸魚，其它就免了」、「自助餐只有鱈魚跟秋刀能吃」。

(中時新聞網)