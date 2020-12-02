台北辦得到、台中看著辦？台中市議員黃馨慧1日總質詢表示，筏子溪是台中重要交通門戶，建議市府將沿溪兩岸納入都市計畫通盤檢討，以西屯特有歷史人文及環境生態，並結合共融休憩場域與周邊既有自行車道，提供市民一處優質河濱休閒綠地。

都發局表示，筏子溪周邊位於中科特定區農業區，後續於都市計畫通盤檢討時將納入研議，預計明年8月辦理草案公開展覽。此外，配合台中市西南區塊整體發展，都發局推動「變更台中市都市計畫主要計畫(配合高鐵台中車站門戶地區整體開發)」，目前於內政部都委會專案小組審議中。

黃馨慧表示，筏子溪是許多市民的小時候記憶，但兩側土地非農地使用情形卻比10年前更嚴重，鐵皮屋林立、河堤邊大大小小廢棄物，讓台中交通門戶景觀雜亂無章，筏子溪沿岸整治已經刻不容緩，建議都發局納入通盤檢討。

黃馨慧指出，目前台北市彩虹河濱公園花海季開幕，同樣都是河川景觀卻是「天南地北」截然不同。筏子溪是台中門戶重要河川，景觀與基隆河截然不同，或許水流與地形略有迥異，但同樣都流經城市交通要道、重要都市景觀之一，為何「台北辦得到，台中看著辦」？

黃馨慧說，前朝在南屯筏子溪立地標「TAICHUNG」供民眾拍照打卡，但這些植栽與所謂創意，因為沒有後續規劃，所謂的迎賓門戶也只剩「空有地標、沒有遊客」的窘境。考量筏子溪行水區範圍及水域流速，位於南屯的筏子溪堤防內迎賓廊道可以延伸至西屯，打造為河濱公園，建置親子及運動場地，讓筏子溪成為真正親水廊道河川。

另外，筏子溪左側進行都市計畫通盤檢討，擬訂可行性計畫成為都市型綠化公園。未來，當高鐵經過，旅客看到的是河川優美環境、打造朝氣十足的台中市景觀！

都發局說明，筏子溪為交通必經之地，為打造都市入口意象，延續大肚山生物棲地環境，將針對筏子溪周圍農業區自然生態環境規劃「生態景觀廊道」，在整體規劃構想方面，可先就高鐵列車進入台中高鐵段區域納入優先規劃，打造城市印象，著重水利整治、生態、運動、休閒，後續再行推動整體都市開發。

(中時 )