遭捲入丁怡銘特權風暴！中正一局長女兒開譙中天東森？！《頭條開講》完整版 2020.12.01 周玉琴 林嘉源

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案已達法定連署人數，將於明年1月16日舉行罷免投票，但他最近又攻擊家樂福所販賣的美國牛肉含有瘦肉精，引起軒然大波。對此，台北市議員李柏毅表示，王浩宇的心態像是在抓浮木，看不小心被罷免掉可以去哪裡，李伯毅還痛批民進黨什麼都沒做好，就只會保護自己人。

李柏毅1日在政論節目《頭條開講》中表示，王浩宇身分比較特殊 他是全國唯一一位不分區議員，甚至還有人建議以後議員也增加不分區席次，讓他們管的更廣泛，但他也指出，王浩宇現在危險了，「聽說他第二階段也過了，很快就要擺攤決勝來一決生死」。

李柏毅指出，剛開始大家都覺得這個罷免機會不大，畢竟要很高的仇恨值，結果罷著罷著，藍綠都討厭他，仇恨值越來越重。李柏毅認為，王浩宇現在感覺是在抓浮木，透過製造聲量，繼續跟民進黨輸誠，看如果不小心被罷免掉，有沒有黨職可以做？

李柏毅發現，現在民進黨已經不管事實是如何，說你有吃、說你是來牛來豬你就是，管你有沒有檢查出來，李柏毅也忍不住直言，現在真的是亂了，大家說要打擊假新聞，可是現在講這些不實新聞和消息的都是哪一個陣營的人？大家看一下，都是民進黨。

李柏毅也說，如果王浩宇被罷免了，我們一定要看他下一個位子在哪裡，並痛批民進黨，麼都沒有做好，但是保護自己人做很好。

(中時新聞網)