行政院長蘇貞昌１日答覆國民黨立委蔣萬安質詢萊豬議題時，表示「上禮拜我到屏東的信功豬肉，董事長還是國民黨中常委，他很支持欸」，被點名的信功豬肉晚間發出聲明回應，「董事長楊博仁並未與蘇貞昌談及萊豬任何議題」。相關回應也讓台北市議員徐巧芯狂酸。

據《中時》獨家取得楊博仁說法，因剛從大陸返台，正在居家隔離，他向本報電訪回應，上個月他在大陸洽商，得知蘇揆要帶官員要到公司，就一再提醒擔任經理的兒子楊旻叡以及公司幹部「現在正是萊豬進口、藍綠攻防的敏感時刻，他們 (官員)要來不是好事，但又拒絕不了，只能接待態度要客氣、講話要特別謹慎，尤其我們是國民黨中常委，身分更敏感，更要小心分寸，絕對要注意，不能被借題誤導」，不料仍被蘇貞昌誤導。

楊博仁說，聽說蘇揆在立院答覆立委蔣萬安質詢時，把信功及他拖下水，他嚇一大跳，「我人在大陸，怎可能接待蘇貞昌？公司幹部也不敢亂講話，怎會講成我們挺萊豬？」他為此特別再問過兒子、公司幹部，「從頭到尾，我們都沒有人說過支持行政院的萊豬政策」，幸好他有交代「那一天要全程錄影，公司也都有錄影」，不然跳到黃河洗不清。

徐巧芯1日晚間則發文開嗆蘇貞昌，「蘇院長，大話不要說太多，應該謙虛傾聽民眾、廠商、農民、地方縣市的意見，並且藉此修正政策。對待意見不同的人，就用霸凌的方式待之」。特別是對自己人犯錯、耍特權，卻總是寬容以待，近期也有民調顯示，蘇貞昌是目前台灣政治人物最被討厭的，應該就是這個原因」。

徐巧芯強調，聲明公布後，「她聽見啪啪啪打臉的聲音，騙神有沒有報應她不知道，但騙人馬上現世報」。

蘇院長，大話不要說太多，應該謙虛傾聽民眾、廠商、農民、地方縣市的意見，並且藉此修正政策。 對待意見不同的人，就用霸凌的方式待之；對自己人犯錯、耍特權，卻總是寬容以待。民調顯示蘇貞昌院長是目前台灣政治人物最被討厭的，應該就是這個原因吧！ ... 由徐巧芯發佈於 2020年12月1日 星期二

(中時新聞網)