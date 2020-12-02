免費公車「市民限定」到底可以省多少錢？台中市議員黃馨慧表示，免費公車初衷是培養搭乘大眾運輸人口，隨著城市移居人口數增加、預算也逐年攀升，市府如何「節流」可以詳細研究改善，但在沒有詳細評估、傾聽民意前，就發「全民綁卡運動」到底在急什麼？若市民忘記或沒去綁卡，延續10年的免費公車「小確幸」就沒辦法享受，許多人質疑「綁卡」會不會變成取消政策前奏曲？

盧秀燕強調，市府聽取市議會建議，滾動檢討公車優惠政策。明年元旦起，雙十公車優惠限定市民，原補助外縣市民眾搭乘優惠的政策取消後，編列的經費將用於補貼市民，鼓勵搭乘公車節能減碳，並避免財政負擔，讓市政推動更順利。

黃馨慧表示，當年龍團隊贈送300萬張「花博卡」、狂語「連剛出生嬰兒都有一張」，市府窮盡所有公務資源及人力，最後仍剩下144萬張餘卡。不料，盧團隊又發起第二次「全民綁卡」運動，到底有多少市民會主動綁卡？若市民沒時間或忘記，是否延續10年的公車免費政策、就形同變相取消？

黃馨慧指出，台中因為人口數逐年攀升，提升大眾運輸人次、補貼費用自然也「水漲船高」，市府若擔心10公里公車免費預算逐年增加、造成市庫負擔，為何又要推出「雙十公車」政策、加碼更多公車補助？免費公車預算每年超過20餘億元，的確是一筆龐大開支，但外國人或非市民也有很多人生活在台中、或者安排觀光旅遊消費在台中，對民生經濟有正面效益，政府不檢討並改善預算編列方式，反而用限定「綁卡」，會不會造成「不必要」的民怨？

台中市政府交通局臉書上，對於「市民限定」其實已經有不同聲音，聲音多到交通局小編乾脆不回應？黃馨慧說，有網友說「山海屯城四場就代表280萬市民都會了解？」、「線上申請跟本沒意義、申請完了還是要去臨櫃辦理、多此一舉」、「會不會可憐了外縣市在台中就讀就業的年輕人，省下一點錢，人情味都沒了，台中市變外地人覺得最醜的城市」、「我們台中市民不是都有花博卡了，那是台中市民限定為何還要再去綁定，是否多此一舉」。

(中時 )