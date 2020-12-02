保險業務員行銷花招多，今年新台幣狂升，美元保單逆勢成長15％，業務員頻頻向客戶喊話「再晚就買不到」；保險局今表示，外幣保單可賣額度還很多，估算來還有 2.29 兆元額度空間，強調民眾不會有買不到外幣保單的情況。

金管會今也同步公布外幣保單最新銷售情形，自今年1至9 月累計統計，外幣保單新契約保費收入折合約新臺幣 3767.78 億元，較去年同期微幅衰退5％，不過，若以美元計價的保險商品，新契約1至9月總計為124.81億元，保單累積金額年增幅超過 15％，官員表示，確實有愈賣愈好的趨勢。

金管會官員指出，今年以來外幣保單中，澳幣、人民幣等幣別的保單，銷售狀況皆明顯下滑，美元相對便宜，保險商品都集中在美元幣別，不論是投資型、傳統型保單，皆比去年同期成長15％。

官員分析，美國經濟5月開始好轉，失業率開始下降，加上美元兌新台幣持續貶值，帶動美元保單成長；即使美元保單持續成長，官員強調，外幣保單額度還很多，沒有買不到的疑慮

保險局官員指出，先前有規模較小的外商保險公司，透過歐僑、美僑商會建議放寬額度；官員透露，這些外商過去都給予專案申請資格條件，過去曾核准3家外商保險公司申請放寬外幣保單額度，2013、2018年以及2020年都各放寬一家，若有公司認為外幣保單額度不夠，保險局強調，可給予協助。

為反映市場利率，多家壽險公司陸續宣布下調12月保單宣告利率，國泰人壽一次調整了56張台、外幣保單，其中，美元保單居多，調整後宣告利率1.75％至2.8％；中國人壽、台灣人壽、新光人壽及三商美邦人壽等，也調降保單宣告利率。

國泰人壽執行副總林昭廷解釋，12月調整美元宣告利率，主要是反映上月美元公司債收益率下降比較多，公司政策是金融市場的變動，應該要反映在商品宣告利率上；至於明年是否持續調降，林昭廷表示，要視明年金融市場狀況而定。

(中時 )