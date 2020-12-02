美式品牌印地安車商、張迺庭(迺哥)談話性節目名嘴到場祝賀。(CRC台灣美式重型機車推廣協會提供／吳康瑋台北傳真)

總會授旗第一站，啟動總會會旗環台。 (CRC台灣美式重型機車推廣協會提供／吳康瑋台北傳真)

來自全國各地的CRC台灣美式重型機車推廣協會15個分會與3個車隊及四面八方的來賓車隊跟自由騎士車友們，於11月28日齊聚台北圓山花博爭豔館舉行第16屆重機車友大會師，現場同時開放一般民眾參觀，大型重機與相關部品展，獲得許多民眾踴躍參加。

在近傍晚時，由CRC台灣美式重型機車推廣協會總會長顏家霖帶領總會會旗進場，受到車友們熱情簇擁。總會會旗在大會師前夕透過各地CRC分會車友以接力方式完成環台，11月11日總會授旗基隆出發，路線途經宜花東，再由西部北上，於11月27日回到台北分會11月28日進大會師現場。

全國CRC車友們藉著大會師活動的總會旗環島活動，推廣騎行的安全、騎行的禮貌、道路上跟其他車種的友善互動等，為台灣社會道路使用增添更多的和諧而努力，各分會也不定期進行社會關懷的活動，例如不定期邀車友捐血，協助相關弱勢團體的活動參與等。

全國大會師的活動在CRC台灣美式重型機車推廣協會 陳彥良理事長等幹部籌備下，全場熱血沸騰座無虛席，他表示，有別以往的大會師，多數都在戶外舉辦，車友們都是騎乘愛駒前來，此次選在台北花博爭豔館舉辦，也特別宣導各地車友務必搭乘大眾運輸工具，雖然少了大型重機的焦點，但車友的熱情依舊不減，也期望大家在騎乘上能有夠好的友善互動，特別是在騎乘的安全上。

(中時 )