台中雙十公車優惠新制明年元旦上路，台中市政府1日起開放新市政大樓、陽明市政大樓、29區公所、戶政事務所、6處捷運站及市府公布的圖書館等95處地點，供台中市民、市民的新住民配偶及台中就學的外縣市學生申請綁定電子票證，同時也主動巡迴高中職以下學校協助學生綁卡。

交通局長葉昭甫說明，市府藉由民政系統與校園巡迴作業進行分流，讓首日綁卡作業相當順遂，無大排長龍情形，累計申請人數破萬，民眾申請踴躍。

台中推出雙十公車優惠新制，市民、市民的新住民配偶及台中就學的外縣市學生，明年起使用完成綁定的電子票證可續享雙十公車優惠，搭乘公車10公里內免費，搭乘超過10公里最多10元；非市民持電子票證搭乘公車，全票僅扣15元（享5元優惠），後續將再依實際搭乘距離於下車時扣款。

葉昭甫於台中市議會備詢結束後受訪指出，今日上午8時開始提供綁卡服務，截至下午5時30分已有9147人完成綁卡，加上校園巡迴綁定1683人，人數已破萬。市府嚴陣以待並會持續觀察各地點受理申請狀況，滾動式檢討服務窗口配置，目前綁卡作業順利，無大排長龍情形。

葉昭甫指出，65歲以上長輩與身心障礙朋友使用台中市敬老愛心卡，免經綁定即可享雙十公車優惠。高中職以下學生，今日起至12月底，每日都會安排巡迴校園綁卡，目前申請相當踴躍。他提醒，民眾申請綁卡可分散時間，不一定要集中在前幾天或後幾天辦理，明年95處申請地點仍將持續提供綁卡服務，維護民眾權益。

另針對外界關心花博卡資料可否直接進行轉移？葉昭甫強調，花博卡雖為記名式悠遊卡，但當時未區分兒童、愛心、年長者等不同身分，因此過去的資料難以作為現行綁卡使用；此外，為防止綁定多卡借給外縣市民眾使用的情形發生而失去政策美意，雙十公車市民限定優惠一人限綁定一張卡片，民眾的卡片皆需實際過卡，市府鼓勵民眾線上填寫資料，到現場透過身分確認，可快速完成綁卡作業。

(中時 )