近期印尼移工入境台灣篩檢出的的陽性率居高不下，防疫指揮官陳時中終於忍無可忍，下令對所有進行集中檢疫的印尼移工執行普篩，並抓出漏網之魚。前立委沈富雄也針對陳時中反對機場普篩的原因開嗆他胡說八道，還要他有種出來反駁，並指出陳時中現在的做法是讓他自己破功。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中為什麼不普篩？他真正的理由不敢講，不是試劑不夠，我們有的是錢，錢買了試劑就來了，9個月來我們人力補充不夠，沒有去訓練醫技人員，這其實是很簡單的，但是不知道他為什麼不訓練。

沈富雄認為，今天問題在印尼移工，就在機場全面普篩印尼移工，然後繼續進來，「當初陳時中說機場普篩我不幹，他給我們兩個荒唐的理由，一個叫偽陽，一個叫偽陰，這是胡說八道，陳時中我告訴你，你是胡說八道，有種出來反駁」。

沈富雄指出，偽陰和偽陽都在5%以下，偽陽人數不多，但陳時中說偽陽會拖垮醫療體系，「這有什麼問題？你再測第二次嘛，因為偽陽不可能同時出現在一個人身上兩次」，但沈富雄也說，「偽陰我比較沒辦法反駁，不曉得有多少，偽陰有麻煩，是因為進來就變本土感染」。

接著，沈富雄直言，「但現在我的時代來了，我跟你講陳時中破功了，因為他現在自己不幹，發包給境外旅客來源國」，但各國的篩檢裡面，可能會存在偽陰的情況，他質疑陳時中，為何對本國的偽陰沒信心，反而相信其他國家？並再次呼籲陳時中，開始在機場對印尼移工進行篩檢。

(中時新聞網)