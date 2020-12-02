娛樂8點半》去年在第55屆金馬獎頒獎典禮上，以《我不是藥神》風光拿下金馬影帝的大陸男星徐崢，他能導能演，以「囧」系列電影最為人所熟知，跟黃渤、鄧超、吳京並稱為大陸「票房四巨頭」，去年更名列「中國百大名人榜」第4名，而除了他輝煌的演藝成績單，更不該忽略的，是他的老婆陶虹。

對岸影壇有2名陶虹，徐崢的老婆年紀較另一位小，因此被暱稱為「小陶虹」，她與徐崢因合作了一部電視劇《春光燦爛豬八戒》，無論戲裡戲外都讓徐崢神魂顛倒，很難想像總做出完美表演的陶虹，根本不是戲劇科班出身，而是一個跳水上芭蕾的國手級運動員。

影后陶虹演技沒話說，她其實非科班出身，而是冠軍水上芭蕾國手。(翻攝自陶虹微博)

陶虹11歲就被選進「北京花樣游泳隊」，10年來作為國家未來奧運選手被栽培著，運動員生涯最高成績，曾拿下中國全國冠軍賽冠軍，繼續做為選手走下去，也絕對合理，但在1993年，演員兼導演姜文的一次造訪，完全顛覆了陶虹的人生。

姜文當年為他的新片《陽光燦爛的日子》，到隊上找人，條件相當奇特也嚴苛，「長在90年代但有著60年代氣質的女孩」，陶虹兼具清新活力又帶著謎樣魅力的模樣，讓他眼睛為之一亮，多年後陶虹回憶，當年姜文不是誇她美，而說她是「長著一張狐狸臉的女孩」。

當時的陶虹不過21歲，被姜文從泳池裡撈到演藝圈，陶虹也才知道水池外，還有一個很大的世界，而她的演出沒讓姜文失望，精彩到姜文勸她去考自己的母校中戲，電影人蔣雯麗也覺得陶虹是個人才，拉她去考自己的母校北影，結果陶虹退了隊，卯起來準備考試，三大戲劇院校都報了，放榜時傻眼，她北影、中戲和軍藝全上，她選了離家近的中戲，開始了邊當學生邊當演員的生活。

陶虹的伯樂是演員兼導演姜文，姜文說她的美很獨特，是「長著狐狸臉的女孩。(翻攝自陶虹微博)

學生時期的陶虹，堪稱學霸校花，人生第二部電影《黑眼睛》，就拿下5個國內、外影后頭銜，她渾身散發著自信與光采，就在這時候，《春光燦爛豬八戒》這部戲找上她，陶虹說，當年其實對「豬八戒」這印象沒好感，很擔心導演如果找了一個「人如其名」的演員來跟她演愛侶，她覺得自己絕對找不到感覺，沒想到來的是一個身材挺拔、眉目清秀的男生，氣質光潔燦爛，他就是徐崢，陶虹在片場看著他，不禁笑自己多慮，而她這一笑，讓徐崢當場動心，滿臉脹得通紅，完全就是迷住了。

兩人就在這第一次合作中，日久生情，交往4年後結了婚，婚後5年兩人迎接了兒子「徐小寶」出生，陶虹選擇珍惜家庭生活，由幕前轉到幕後，很多人都覺得可惜，說陶虹是「被丈夫耽誤的影后」，而在她專心於家庭這段時間，徐崢得以全力圓夢，作為一個實力派演員，還斜槓成了能兼顧品質又能兼顧票房的名導，陶虹接著復出，眾人才知她無論是當女星還是當家庭主婦，其實都是她獨有的從容餘裕，兩人即使有過婚變疑雲，卻至今沒放開彼此的手，徐崢私下在朋友圈，是這樣描述老婆的，當時他跟親友們推薦老婆的新作品，說道：「陶虹是大家的陶虹，我才是陶虹的私人財產」，心裡始終將陶虹當成女神般捧著，閃得超有格調。

(中時新聞網)