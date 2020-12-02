【回憶殺】本土劇女演員星卉出道多年演過無數電視劇，像《台灣霹靂火》、《神機妙算劉伯溫》、《台灣阿誠》、《天下父母心》等，是觀眾相當熟悉的面孔。而她淡出螢光幕許久，近期帶著喜訊回歸，認了重逢初戀情人。

星卉外型姣好，有雙笑起來彎彎的電眼，但她感情非一帆風順，曾在節目上自爆念五專時與秦偉短暫交往1個月，當時對方發生火燒意外，她不離不棄地照顧男友，卻無法公開兩人關係，莫名被冠上「秦偉助理」；至於分手原因，星卉指控秦偉騙人又劈腿，在家中抓包他與另名女子共處一室，且無法說清楚兩人關係，只能痛斬短命戀。

她後來陸續談了幾場戀愛，但都無疾而終，感嘆藝人要交男友很難，除了對方要體諒拍戲的尺度，還有不固定的工作時間，很多男生都無法接受。

星卉除了拍戲，還經營婚紗店。（圖／中時資料照）

2014年星卉遇到人生重大瓶頸，高齡92歲的奶奶病危，再痛也只能簽下放棄急救同意書，由於情緒一直無法平復，被診斷出憂鬱症，過著生不如死、自我封閉的生活，因此淡出演藝圈，直到2017年復出拍攝《甘味人生》，因壓力過大失眠吞藥鬧出輕生烏龍，再度沉寂螢光幕，跨足直播買賣又慘賠百萬，還傳出退出演藝圈的消息。

星卉與奶奶感情深厚。（圖／中時資料照）

對此，星卉出面闢謠引退謠言，表示自己最愛演戲，直播是副業，還大方公開新戀情，對方是16歲的初戀情人，但她當時堅持未滿18歲不能談戀愛，即便男友從台中騎車到花蓮找她，都沒有接受這分戀情。直到半年前，星卉看《柯南》動念尋找初戀，幸運的從臉書找到，男方離過婚有兩個小孩，約出來見面後，愛火不經意地燃起，「覺得那時放棄是個錯誤，搞不好他現在的小孩就是我的小孩」。至於未來會不會結婚，星卉表示有好消息會跟大家分享。

星卉44歲重逢初戀春光滿面，看不出實際年齡。（圖／中時資料照）

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