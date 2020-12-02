勞動基金今年1月至3月獲利逾2100億，行政院當時做了哏圖「剛剛政府幫你賺了一萬」。（翻攝蘇貞昌LINE網頁）

勞動基金驚爆炒股弊案，其基金績效也成為近期外界關注焦點，在9、10月累計大虧逾千億後，勞動基金也罕見1日提前公布今年11月績效，單月大賺2300億。勞動基金績效大洗三溫暖，引發網友熱烈討論，多數人幾乎一面倒反應又是「大內宣」，更有網友嘲諷「輸真慘！賠錢也來一張圖 謝謝」。

受到二波疫情升溫影響，勞動基金績效也受衝擊，9月慘虧749億元，累計前9月收益數僅剩22.4億元，收益率只有0.05%；10月單月虧損441.2億元，今年累計前10月虧損418.8億元，收益率負0.98％。

由於9、10月虧損嚴重，勞動基金也罕見1日提前公布初估11月截至27日止，獲利高達2300億。

勞動基金運用局表示，投資運用係多元配置，均衡布局在國內、外不同種類金融商品，其中，在國內股票投資方面，2020年截至10月底止，收益率為8.3％（自營13.31％、委外5.03％），優於同期台股大盤收益率4.58％。

勞動基金截至2020年10月底止，規模為4兆4,500億元，其中，新制勞退基金規模為2兆6,600億元，舊制勞退基金規模為8,949億元，勞保基金規模為7,344億元，就保基金規模為1,360億元，職災保護專款規模為111億元，積欠工資墊償基金規模為136億元。

勞動基金績效忽賺忽賠，如同坐雲霄飛車，引爆批踢踢網友兩極化熱議，有人吐槽「好啦，賺個1-3%，然後好棒棒～加稅勞保」、「11月買0050開槓桿應該都爆賺」、「笑死 怕被罵還要先公布11月」、「注意 政府幫您賺了2300億」、「所以勞保不會破產了？」、「光頭長輩圖還沒出來？」、「無感政府，破例發廢文」。

但也有網友打臉酸民「笑死 賠錢罵 賺錢也罵 某些族群就是這麼可悲」、「自己去查一下跟亞太市場比 勞動基金績效有多低 無腦」、「不懂投資的人那麼多，開放給他們自己來就馬上把退休金賠光了呵呵」。

(中時新聞網)