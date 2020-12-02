歷盡煎熬的甄嬛成功用計榮耀回宮，從畫面上的呈現其實能發現，這時候的甄嬛已經不再是當初那個天真、單純的小女孩；重新再回到這個表面看似一團和氣，私底下卻鬥得你死我活的險惡環境，這次她做好心理準備，準備絕地反攻。

迎接甄嬛回宮的陣仗相當大，除了無緣的愛人果郡王外，後宮嬪妃一字排開，每個人內心五味雜陳，表情全都寫在臉上；皇上當然是喜出望外，雖然他的表情始終淡定；眉莊是所有嬪妃裡最開心的一個，看著她的好姐妹再次回宮，她喜極而泣，欣慰的表情完全藏不住。

圖/ 翻攝自網路

皇后的眼裡則是透露著算計，心想甄嬛妳就是回宮，一樣還是逃不過我的手掌心，等著瞧吧；祺嬪則是和皇后同一陣線，她的眼神更多的是鄙視；敬妃看似相當歡迎甄嬛，但眼神裡卻透露出沉重，因為她回來了，是不是表示她也要失去朧月。

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而內心最複雜的，就是安陵容了。她的眼神中有鄙視、有算計、有難過；也因為她過於自卑與心胸狹隘，以致她和甄嬛的友誼破裂；尤其在她投靠皇后之後，雖然看似表面無害，但暗地裡處處針對甄嬛；此次甄嬛鹹魚翻身再度回宮，安陵容也深情地對她說：「妹妹還以為此生都不能再見到姐姐了。」甄嬛馬上回了一句：「多年不見，妹妹一切如舊。」聽到這句話，安陵容的臉色不好了，她明顯聽出來，這句話裡盡是對她的暗諷。

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(中時新聞網)