訓練研習班，增加同仁正確的駕駛觀念及技巧。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局為增進警察同仁安全駕駛概念及技能，提升執勤員警防禦駕駛觀念與安全駕駛能力，特別辦理「員警駕車技能及操控技巧」訓練研習班，大大增加了同仁正確的駕駛觀念及技巧。

分局長吳耀南指出，同仁每日服勤在外的時間多在6至8小時左右，且都是使用交通工具，所以增加防禦駕駛能力及操控技巧對於分局所有的同仁來說至關重要，除了能有效防範員警事故的發生，廣義的來說也是保障轄內民眾與同仁的生命財產安全。

吳耀男深感防禦駕駛觀念及安全操控技巧應該普及的讓每位同仁都能深植於心中，特別排除萬難，安排前已受訓的同仁做為種子教官，結合民間專業人士，在今年12月份辦理了10天20梯次的「防禦駕駛」訓練，輔以實地操作，讓每位同仁都能親身體驗，以提升執勤的臨機應變反應，使每一次任務都能順利圓滿的達成，並達到零事故的發生。

吳耀男期望能以「點線面」的方式，從教育同仁開始，再進而由同仁教育自己的家人朋友，不斷向外擴展，最終可以讓更多的人都能瞭解「防禦駕駛」的基本觀念，降低事故發生率，讓轄內交通更安全，大部分參訓的同仁反應都相當熱烈，內心更激動地表示，服務過這麼多的單位還沒見過長官如此用心規劃這樣實用的技能訓練，都覺得能在此服務，真感幸福呢。

(中時 )