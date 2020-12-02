愛滋病毒（HIV）讓許多人聞之色變，在醫療發達的現代，仍沒有找到能夠根治的解藥。若不幸暴露於HIV之中，許多人恐會頓時陷入絕望，但隨著醫學進步，發明出了一種24小時內的「阻斷藥」，能夠逆轉HIV病毒擴散，在暴露與服用的時間間隔越短，越有效。一位外科醫生在一次手術中沾染到愛滋病患者血液，在24內展開自救，經歷了最難熬的一個月。

根據微信號《丁香醫生》報導，一位大陸西部的急診外科醫師橙子（化名），某日急診室送來一位腦部嚴重外傷的中年男子，當下已陷入昏迷，需要立即進行手術。正常來說，手術前需要等待血液報告，是對醫生與患者的雙方保護，但由於患者腦部出血過多，已經壓迫到腦組織，橙子不得不立即進行手術。

然而在手術中，主刀的橙子學長眼睛卻不慎被患者血液噴到，兩人也都被手術針刺破手指，情況緊急下，只做了簡單清洗，換了一雙手套就繼續。整個手術進行了整整3小時後，患者生命跡象終於穩定。

沒想到，橙子在手術隔天卻收到護理師的噩耗，得知昨天的患者血液檢驗是「HIV陽性」！當下橙子大腦陷入整片空白，冷靜之後，他想到了防止愛滋病毒擴散的「阻斷藥」。

隨著醫學進步，發明出了一種24小時內的「阻斷藥」，能夠逆轉HIV病毒擴散。(摘自柳丁醫生)

橙子醫生表示，這種阻斷藥在感染的24小時內服用最有效，且要連續服用28天。他和學長兩人馬上放下手邊工作去掛號、領藥、打針。醫院初期的血液檢驗結果顯示為「陰性」，但感染科醫生指出，暴露HIV病毒24時後要驗出陽性的機率並不高，最好要看分別是28天後、3個月、6個月的血液檢查結果才能夠排除。

在橙子醫生開始吃阻斷藥的那幾天，他陸續出現頭痛、暈眩、腹痛及腹痛症狀，雖然他深知是服藥後的不良反應，但他仍不自覺對自己的差勁的免疫力感到害怕。28天後抽血結果出爐，陰性。橙子和學長都暫時鬆了一口氣，雖然還是要等待3個月和6個月的檢查結果，但終於度過了最難熬的一個月。

(中時新聞網)