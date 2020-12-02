行政院長蘇貞昌今(1)日到立院接受立委質詢，其中蔣萬安說到自己下屏東看豬農時，遭蘇貞昌反問「去的是哪家豬場」，讓他當場語塞數秒，才回「我不能說」，對此網友也指出原因，表示蔣萬安說出來，豬農就慘了，「看看皇家牛肉麵的下場」。

蔣萬安提到下鄉看豬農時，遭蘇揆「反質詢」，問是哪家豬場，讓蔣當場語塞數秒，才回說「我不能說」，當場遭綠委大笑羞辱，蘇貞昌也酸「委員你就是不懂，屏東豬農我很熟，他們都挺我」事後蔣萬安PO出上月中視察的影片，證明自己有下鄉視察。

影片曝光後網友紛紛留言：「當然不能說啊，不然就查水表了」、「看看皇家牛肉麵的下場，被熱心民眾連續檢舉呢」、「還說豬農都挺蘇，聽到都快吐了」、「說出來還得了，接下來就是要查土地有沒有違法，有沒有環境汙染，都沒有的話那個豬農接下來會變中共同路人」、「這些民意代表在高興什麼？在鼓掌什麼？你們對得起自己的選民嗎？進口萊豬不但不向百姓謙卑道歉，還一副囂張跋扈的行徑，你們自己難道對萊豬完全沒疑慮」。

但也有人直言，表示自己雖然反對萊豬，支持藍營質詢，但蔣萬安臨場應變真的不夠快，有許多方法可以反擊，卻語塞被綠營見縫插針修理。

(中時新聞網)