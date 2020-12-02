超市、量販從季節感和節慶著手大玩跨界聯名，全聯把冬季必吃的火鍋變身零嘴，推出火鍋品牌「這一鍋」與華元、星球工坊、盛香珍聯名開發的系列商品；家樂福因應耶誕節是交換禮物旺季，獨家聯手4個零食品牌，限量推出浪味仙帆布袋和可樂果後背包、樂天小熊圓筒斜背包，甚至還有可捏可玩、比臉大的大饅頭，讓吃的也能用。

全聯「盛香珍 x 這一鍋」聯名御膳川椒風味杏仁果，18日至明年1月7日單包133元、2包特價148元。（全聯提供）

台灣人超愛吃火鍋，一年可吃掉約3億份，商機至少300億元，全聯趁天冷有感推「火鍋祭」，同步有超過10款火鍋聯名零嘴，首推「這一鍋」與3品牌合作的新品，口味皆來自招牌湯底，與百萬網友推薦的「星球工坊」聯名的爆米花，包含御膳麻辣、秘傳老火湯、一品酸菜鍋3種口味；與「華元」Air Corn空氣玉米脆餅聯名的御膳麻辣鍋風味；與「盛香珍」聯名的御膳川椒風味、杏仁果與腰果，都能讓嗜辣者嘗鮮。

此外，除了獨家的「樂事韓式泡菜鍋口味洋芋片」，也有可樂果藥膳排骨口味、薑母鴨口味，與卡廸那洋芋片剝皮辣椒雞湯口味、寶咔咔寶番茄海鮮鍋口味，以及品客洋芋片麻辣鍋風味、沙嗲火鍋風味洋芋片，光吃零食就可嘗遍各類人氣火鍋。

家樂福把零嘴結合包款和療癒小物，設計成獨家限量交換禮物，價位在199元至349元間，適合學生或上班族。浪味仙PARTYGO歡聚包有超經典浪味仙帆布袋，限量9000組；樂天小餅乾造型包組有樂天小熊圓筒斜背包，限量6000組；可樂果歡樂驚喜包有可樂果50周年限定款收納後背包，限量1萬組；歡巨大禮包Super BIG大饅頭，則是附贈獨家限量的旺仔大饅頭療癒小物，限量9000組。

全聯獨家「華元Air Corn x這一鍋」空氣玉米脆餅－御膳麻辣鍋風味」，90g，原價55元，3日前買1送1。（全聯提供）

家樂福獨家「浪味仙PARTYGO歡聚包」，有超經典浪味仙帆布袋，299元。（家樂福提供）

家樂福獨家「可樂果歡樂驚喜包」，有可樂果50周年限定款收納後背包，329元。（家樂福提供）

家樂福獨家「樂天小餅乾造型包組」，有樂天小熊圓筒斜背包，199元。（家樂福提供）

(中時 )